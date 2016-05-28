التعليم: الانتهاء من مراجعة مشروع قانون التعلم الجديد الذى أعدته الوزارة

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الهلالى الشربينى أن نقابة المهن التعليمية قد انتهت من مراجعة مشروع قانون التعلم الجديد الذى أعدته الوزارة.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها الوزارة بشأن تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981وتعديلاته، بهدف إعداد مشروع موحد لقانون التعليم؛ يلبى حاجات المجتمع بكافة أطيافه في النواحى التعليمية والتربوية، وقانونًا يساعد على توفير تعليم عالى الجودة ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد أرسل مشروع القانون لنقابة المهن التعليمية؛ لدراسته وعرضه على طوائف المعلمين، لإبداء ملاحظات النقابة بشأنه؛ إيمانًا بأهمية الدور الذى تلعبه نقابة المهن التعليمية فى دعم عملية تطوير العملية التعليمية .

وفى ذات السياق، صرح الهلالى بأنه سوف يتم الأخذ فى الاعتبار بما أجرته النقابة على مشروع القانون الجديد من تعديلات، وما أبدته من ملاحظات، كما أوضح أن النقابة قد أقرت جدول الأجور والمرتبات الذى اقترحته الوزارة، ووجه بطرح مشروع القانون الجديد على كافة أطياف المجتمع المصرى من خلال موقع الوزارة لإبداء ملاحظاتهم بشأنه.

أ ش أ