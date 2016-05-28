إصابة خفير بطلق نارى فى حملة أمنية بنجع حمادى

أصيب خفير ضمن قوة أمنية لفرع البحث الجنائى بنجع حمادى، بطلق نارى أثناء حملة لمداهمة منزل متهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث يفيد ورود معلومات بحيازة عمار ا ع 25 سنة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، بعد تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية بإشراف العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى بمداهمة منزل المتهم، الذى بادر القوة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، وإصابة خفير سراج فوزى بطلق نارى، وتم السيطرة على الموقف وضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم بندقية آلية وذخيرة، ونقل الخفير المصاب إلى المستشفى العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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