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"جنح مركز إمبابة" تقضى بالحبس سنة لسيدة ورجل بتهمة الزنا

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"جنح مركز إمبابة" تقضى بالحبس سنة لسيدة ورجل بتهمة الزنا "جنح مركز إمبابة" تقضى بالحبس سنة لسيدة ورجل بتهمة الزنا
قضت محكمة جنح مركز إمبابة، برئاسة المستشار محمد فاروق، وبسكرتارية محمود حمدى، اليوم السبت، بالحبس سنة لسيدة ورجل بتهمة الزنا.

ورد بلاغا إلى رئيس مباحث مركز إمبابة، من زوج سيدة تدعى "سحر. أ" يتهمها بالزنا والزواج من آخر يدعى "نزيه. ب" بموجب عقد عرفى، بالرغم من عدم الحكم من جانب المحكمة فى دعوى خلع مقامة من جانبها ضده، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما عقد الزواج العرفى.


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