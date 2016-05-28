مصرع مدرس تحت عجلات القطار فى محطة أسيوط

لقى معلم مصرعه تحت عجلات قطار الصعيد بمحطة سكة حديد أسيوط، وذلك خلال عودته لمحل إقامته بالمنيا فور انتهاء مشاركته فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية كملاحظ.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم قطار بأحد المواطنين ولقى مصرعه فى الحال.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث القسم والإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "جمال أسعد جرجس" معلم خبير ومدير مدرسة الأقباط بأبو قرقارص فى محافظة المنيا، مشارك كملاحظ فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وحال انتهاء الامتحانات وأثناء عودته لمحل إقامته وأثناء تواجده على رصيف 3 بالمحطة انزلقت قدماه فسقط تحت عجلات القطار، ولم يتمكن المواطنون من إنقاذه، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام وتحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه طلب صلاح فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتوفير سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مقر إقامته واستجاب المحافظ لطلبه.

كما كلف عبد الفتاح أبو شامة وكيل الوزارة إدارة العلاقات العامة بمرافقة الجثمان وتذليل أى عقبات قد تظهر حتى يصل الجثمان لذويه، وكذلك تقديم واجب العزاء بالإنابة عن قيادات المديرية والعاملين بها.

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