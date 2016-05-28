السجن المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "أحمد.ع.أ" عاطل بالسجن المؤبد غيابيا وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبد الكريم وعضوية المستشارين محمد رفاعى ونبيل ميلاد عبد الملاك، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه من المتعاطين وراغبى الشراء من الشباب .

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، داهمت قوة من الشرطة مكان المتهم إلا أنه تمكن من الهرب فور مشاهدته رجال الشرطة، وتم ضبط 100 قرص مخدر "ترامادول"، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق وأمرت بسرعة ضبط المتهم .

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