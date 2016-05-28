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قائد فيلق القدس بالحرس الثورى قاسم سليمانى يتطاول على السعودية

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قائد فيلق القدس بالحرس الثورى قاسم سليمانى يتطاول على السعودية قائد فيلق القدس بالحرس الثورى قاسم سليمانى يتطاول على السعودية
تطاول قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى على المملكة العربية ، فى مناسبات اعتاد فيها المسئولون الإيرانيون على الهجوم على المملكة.

ووفقا لوكالة فارس التابعة للحرس الثورى، وصف سليمانى عاصفة الحزم التى شنتها المملكة وقطعت بها امدادات إيران للحوثيين بالعمل المجنون معتبر عاصفة الحزم خطأ فادح لن يفضى إلا لهزيمتها.

ولأول مرة يتحدث سليمانى عن الشيعة الزيدية فى اليمن، قائلا "إن المملكة لم تكن مطلعة على قدرات الشعب اليمنى والطائفة الزيدية" فى إشارة إلى دعم الحرس الثورى للطائفة الشيعية باليمن.

ووصف عاصفة الحزم فى اليمن بغزو صدام للكويت قائلا: لو تحقق الانتصار فى هذه الحرب إثر تدخل بلدان الخليج العربى، فإن حربا أكبر منها ستشتعل فى المنطقة، لكن نتيجتها لن تكون سوى وقوع الاضطرابات فى منطقة اليمن الاستراتيجية التى تشرف على محل تلاقى بحار كبيرة.

كما تحدث سليمانى عن عبد الملك الحوثى، قائد جماعة أنصار الله الحوثية، قائلا إن مليون مقاتل فى اليمن يتبعون توجيهات قائدهم عبد الملك الحوثى، وفى حال استمرار الحرب سينتهى مصير اليمن إلى مصير مماثل لافغانستان التى تعصف بها الاضطرابات والتى أثرت على باكستان أيضا.

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