تنظيم داعش يجرى تجاربه الكيمياوية على سجنائه المحكوم عليهم بالإعدام

أفادت مصادر من المعارضة السورية السبت، بأن تنظيم داعش يجرى تجاربه الكيمياوية على سجنائه ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بهدف تطوير أسلحة كيمياوية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن المصادر قولها " أن أماكن الاحتجاز الخاصة بالتنظيم كانت فى مدينة الشدادى التابعة لمحافظ الحسكة، وذلك قبل السيطرة عليها من قبل وحدات الحماية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية ".

وأضافت أنه يشرف على هذه التجارب من التنظيم أشخاص من جنسيات مختلفة، موضحة أن مهمة هؤلاء إجراء التجارب الكيمياوية على السجناء بهدف تصنيع المواد الكيمياوية، والتى لا تزال تتواجد حاليا مع "داعش" فى المركدة ودير الزور.

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