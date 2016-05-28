البحرية الليبية تلقى القبض على 4 قوارب صيد تونسية بها 22 صيادا

أوقفت قوات البحرية الليبية أربعة قوارب صيد تونسية على متنها 22 صيادا تونسيا تقوم بأعمال الصيد بالمياه الإقليمية الليبية بالقرب من حقل البورى النفطى، دون الحصول على موافقة السلطات.

وأكد متحدث البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم، فى تصريح عصر اليوم، أن قوات البحرية أوقفت أربعة مراكب صيد تونسية على متنها 22 صيادا تقوم بالصيد فى المياه الإقليمية الليبية بدون موافقة السلطات الليبية.

وأضاف قاسم، أنه تم تحويل الصيادين إلى السلطات الليبية المختصة للتحقيق معهم حول دخولهم المياه الإقليمية للصيد دون أذن.

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