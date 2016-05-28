بايرن: ليفاندوفسكي سيبقى معنا

(إفي): كذب رئيس نادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه اليوم السبت الشائعات التي يتم تداولها حول صفقة لانتقال مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أن الدولي البولندي سيبقى بصفوف النادي الألماني.

وأكد رومينيجه لصحيفة (كيكر) الرياضية بصفته رئيس النادي: "لا تقلقوا. روبرت ليفاندوفسكي سيلعب في صفوف البايرن الموسم المقبل"، وذلك بعدما أكدت مجلة (دير شبيجل) الأسبوعية اليوم "اتصالات" بين اللاعب البولندي والريال.

وأضاف رومينيجه: "لا يهم أي عرض يقدم لنا على الطاولة. مع روبرت لا توجد حدود".

وانتشرت الشائعات حول الصفقة المحتلمة بعدما صرح وكيل اللاعب البولندي، سيزاري كوتشارسكي، لـ(دير شبيجل) بأن ريال مدريد بدأ اتصالاته بهم.

وصرح كوتشارسكي بأن "ريال مدريد قدم لنا عرضا قبل أسابيع. نتواصل معهم ونبلغ بايرن بالمحادثات التي نجريها معهم".

وتمتد فترة تعاقد ليفاندوفسكي مع النادي الألماني حتى 2019 ، وقد أكد اللاعب البولندي مرارا أنه يشعر على ما يرام في ميونخ، دون أن يستبعد رغبته في تجربة "شيء جديد" يوما ما.

وتشير (دير شبيجل) إلى أن ريال مدريد عرض على ليفاندوفسكي راتبا سنويا بقيمة 25 مليون يورو، بما يزيد كثيرا عن قيمة راتبه في البايرن.

فيما ترجح وسائل إعلام ألمانية أخرى إمكانية أن تكون هذه المحادثات ليست في الواقع سوى مناورة لرفع راتب اللاعب مقابل بقائه في صفوف النادي البافاري، الذي يتولى تدريبه اعتبارا من الموسم المقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان الدولي البولندي قد احترف اللعب في الدوري الألماني عام 2010 وسجل منذ حينها 121 هدفا، بعدما انضم في البداية إلى بروسيا دورتموند ثم انتقل إلى البايرن.

ومن أبرز إنجازاته الأهداف الخمسة التي سجلها في أقل من تسع دقائق أمام فولفسبورج في سبتمبر/أيلول الماضي، ما يعد رقما قياسيا تاريخيا بهذه المدة الزمنية القصيرة في البوندسليجا.