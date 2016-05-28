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انتحار شاب من أعلى فندق بالحسين

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انتحار شاب من أعلى فندق بالحسين انتحار شاب من أعلى فندق بالحسين
أقبل شاب فى العقد الثالث من العمر على الانتحار، منذ قليل، من أعلى فندق بساحة مسجد الحسين بوسط القاهرة.

تلقت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين إخطارا بانتحار شاب يدعى "مصطفى فرغلى حسن على" يبلغ من العمر 35 عاما حاصل على دبلوم صنايع من محافظة أسيوط.

وعلى الفور كلف اللواء علاء السباعى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة، وتوجه العقيد أحمد عودة رئيس مباحث سياحة وآثار خان الخليلى إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الشاب انتحر من الطابق الثالث بالفندق الذى يقيم به منذ يومين لمروره بحالة نفسية سيئة.

وقام العقيد أحمد إبراهيم رئيس مباحث خان الخليلى والمقدم محمد علوى رئيس مباحث الجمالية بإخطار مديرية أمن القاهرة والنيابة العامة بمناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة.


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