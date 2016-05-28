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حبس 5 متهمين جدد فى أحداث الكرم 4 أيام.. والتحقيق مع متهمين جديدين

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حبس 5 متهمين جدد فى أحداث الكرم 4 أيام.. والتحقيق مع متهمين جديدين حبس 5 متهمين جدد فى أحداث الكرم 4 أيام.. والتحقيق مع متهمين جديدين
قررت نيابة أبوقرقاص اليوم السبت، حبس 5 متهمين جدد تم إلقاء القبض عليهم 4 أيام على ذمة تحقيقات حادث المنيا، كما استمعت المحكمة إلى أقوال 2 من المتهمين الجدد، كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليهما أمس، فيما تجمع أهالى المتهمين أمام محكمة أبوقرقاص فى انتظار قرار النيابة.

ومن ناحية أخرى، تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها بالتنسيق مع مباحث أبو قرقاص، للقبض على باقى المتهمين الصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار.

وفى نفس السياق، عقدت كبار عائلات قرية الكرم جلسة ليلية أمس للتشاور فى إعادة الهدوء الكامل للقرية.

ومن ناحيته، قال النائب رياض عبد الستار نائب مركز ملوى، إن حل مشكلة الكرم بالمنيا يتمثل فى تطبيق القانون على الجميع، موضحا أنه لا يمكن لجلسات عرفية أن تأتى بحلول جذرية لمثل هذا النوع من المشكلات.

كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها داخل القرية منعا لتجدد الأحداث.


>- بالصور.."اليوم السابع" يرصد معاناة الأهالى داخل قرية الكرم بأبوقرقاص.. نقص الخدمات وسوء حالة الطرق وهجرة الشباب والفقر أهم المشكلات..والأهالى: نطالب بمدرسة ومركز شباب مثل باقى القرى

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