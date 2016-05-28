مجلس مدينة بسيون يفتتح 16 معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد المهندس أشرف فرج الله، رئيس مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، أنه تم الانتهاء من تجهيز معارض السلع التموينية للمواطنين بأسعار مخفضة بقرى المركز.

وقال رئيس المدينة فى تصريحات له اليوم، السبت، إنه تم إعداد 9 معارض أهلا رمضان فى بندر بسيون و3 فى قرية شبرا تنا، و2 فى قرية كتامة، ومعرض قرية كوم النجار، ومعرض فى قرية قرانشو.

وأضاف أن هناك سيارات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ستقوم بتزويد المعارض يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع محملة بالسلع والمواد الغذائية وبأسعار مناسبة كيلو اللحمة 39 جنيها، وكيلو اللحم المفروم 37 جنيها، وكيلو الدواجن 22 جنيها، وكيلو الأرز بـ 4.5 جنيه، وكيلو المكرونة 3 جنيهات.

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