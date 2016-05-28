محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يوقعان اتفاقية لتطوير منطقتى الصيفية والحادقة

قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، بتوقيع اتفاقية تعاون بين محافظة الفيوم وصندوق تطوير المناطق العشوائية، لتنفيذ مشروع تطوير منطقتى الصيفية، والحادقة الجديدة غير المخططتين بقيمة 27,5 مليون جنيه، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن وزارة الإسكان أولت ملف تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة اهتماماً كبيراً، حيث تم تشكيل لجان لحصر المناطق العشوائية بالمحافظة وحصر احتياجاتها من الخدمات الرئيسية والمرافق، وبالفعل تم عمل الدراسات اللازمة للتطوير، وقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 27,5 مليون جنيه لتطوير منطقتى الصيفية والحادقة الجديدة كمرحلة أولى، موضحاً أن أعمال التطوير سوف تبدأ من الآن، وأن وزارة الإسكان قد وافقت على زيادة الدعم المخصص فى حالة احتياجات التطوير.

وأضاف المحافظ، أنه يجرى الآن دراسة تطوير منطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم، وتقرر تشكيل لجنة لحصر احتياجاتها من المرافق والخدمات تمهيداً لبدء الأعمال بها قريباً، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قد وافقت على تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لإنشاء 24 عمارة سكنية جديدة كاملة المرافق فى القريب العاجل.

وأكد نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تطوير جميع المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، تم إعداد خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية بجميع المحافظات، تتم على عدة مراحل متتالية، موضحاً أن أعمال التطوير تشمل تحسين الخدمات وتوصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ورصف وصيانة للطرق وغيرها من المرافق، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مجمع عمرانى جديد فى الفيوم يخدم أهالى المناطق العشوائية يكون نواة لتطوير العشوائيات بعد ذلك.

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