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انتظام العمل بمستشفى جامعة الزقازيق بعد السيطرة على حريق قسم الباطنة

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انتظام العمل بمستشفى جامعة الزقازيق بعد السيطرة على حريق قسم الباطنة انتظام العمل بمستشفى جامعة الزقازيق بعد السيطرة على حريق قسم الباطنة
أكد الدكتور عبد السلام عيد، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، انتظام العمل فى مستشفى الاستقبال والطوارئ وجميع المستشفيات التابعة للجامعة، مشيرا إلى أن العمل لم يتأثر بسبب الحريق الذى شب بمبنى مستشفى أمراض الباطنة ظهر اليوم.

وأضاف "عيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع العمليات المقررة سيتم إجراؤها فى موعدها، وكذلك العمل فى مستشفى الباطنة وأقسام الغسيل الكلوى منتظم، لافتا إلى أن الحريق لم يستغرق أكثر من 45 دقيقة وتم السيطرة عليه.

وأشار الدكتور هشام العنانى، عضو مجلس إدارة المستشفيات، إلى أن الحريق شب فى الدور الأول بجهاز تكييف، وتم نقل المرضى على الفور إلى أقسام أخرى، وجارى عودتهم إلى أماكنهم للاستكمال العلاج وانتظام العمل بها.

وأضاف الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، أنه أصدر تعليمات لغرف الطوارئ بمستشفيات المحافظة والإسعاف بعدم تحويل أى حالات لمستشفى الباطنة بالجامعة اليوم، وتحويل الطوارئ لمستشفى الأحرار، لحين السيطرة على الحريق كإجراء تحسبى حفاظا على حياة المرضى.

وكانت الحماية المدينة بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، سيطرت على حريق بالدور الأول فى مستشفى الباطنة داخل جامعة الزقازيق، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف.

حريق مستشفى الزقازيق الجامعى (1)

حريق مستشفى الزقازيق الجامعى (2)

حريق مستشفى الزقازيق الجامعى (3)

حريق مستشفى الزقازيق الجامعى (4)

حريق مستشفى الزقازيق الجامعى (5)

حريق مستشفى الزقازيق الجامعى (6)

حريق مستشفى الزقازيق الجامعى (7)


>- الدفع بـ18 سيارة إطفاء وإسعاف للسيطرة على حريق مستشفى الزقازيق ونقل 10 مصابين
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