الاتحاد الأوروبي يرفع الإيقاف عن ساخو

رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإيقاف الذي كان موقعا على مامادو ساخو مدافع ليفربول ومنتخب فرنسا حسب تقرير نشرته صحيفة فرنسية.

وحسب ما ورد بصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الإيقاف الذي كان قد وقع على ساخو لمدة 30 يوما قد تم رفعه بواسطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان ساخو قد عوقب بالإيقاف لمدة 30 يوما بعد أن ثبت تعاطيه للمنشطات في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي يوم 17 مارس الماضي.

ووقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة لمدة 30 يوما من الإيقاف على ساخو يوم 28 من شهر أبريل الماضي بعد ثبوت تعاطي ساخو الذي لم يعترض على العقوبة للمنشطات.

الجدير بالذكر أن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قد استدعى كل من عادل رامي وإيلاكيم مانجا ولوران كوسينلي وجيرمي ماثيو لشغل مركز قلب الدفاع في التشكيل الأولي الذي سيخوض غمار منافسات بطولة يورو 2016.