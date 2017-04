رسميا.. طرح شريحة تزرع بالجلد لعلاج إدمان الهيروين والمورفين خلال 6 شهور

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا بشكل رسمى على طرح أول شريحة يتم زرعها تحت الجلد لعلاج إدمان مخدر الهيروين والمسكنات الأفيونية مثل المورفين.

وتعرف الشريحة الصغيرة أسطوانية الشكل باسم بروبيفين Probuphine، وهى تزرع تحت جلد الزراع، وتمد الجسم بجرعات صغيرة ومنتظمة من مادة بيبرينورفين "buprenorphine" التى تمنع الشعور بأعراض انسحاب المخدرات حال التوقف عن تعاطيها، وهو ما يسهل عملية التخلص من إدمانها، ويستمر مفعولها لمدة 6 شهور كاملة.

وتم التأكد من فاعلية وآمان الشريحة الجديدة فى علاج الإدمان بعد خضوع عدد كبير من المرضى للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية حيث نجح 63% من مدمنى الهيروين والمسكنات الأفيونية فى التخلص من الاعتماد على هذه العقاقير خلال 6 شهور مقارنة بنسبة 64% بين مستخدمى أقراص "بيبرينورفين" التى توضع تحت اللسان، وهو ما يعد أمرا مثيرا للغاية حيث سيتخلص المرضى من إدمان هذه المواد الخطيرة دون الحاجة لتناول العقار بشكل يومى.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الشعور بآلام وحكة واحمرار الجلد فى موضع زرع الشريحة، بالإضافة إلى الصداع والاكتئاب والإمساك والغثيان والقىء وآلام الأسنان والظهر، وكما أن هناك مخاطر محتملة تتعلق بزرع وإزالة الشريحة بعد 6 شهور من استخدامها مثل تلف الأعصاب.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان فى مطلع العام الجارى عن علاج جديد لإدمان الكوكايين وهو عبارة عن أنزيم ممتد المفعول يعرف باسم "cocaine hydrolases"، توصل إليه فريق بحثى من جامعة كنتاكى الأمريكية، ويحصل المرضى على العقار الجديد مرة شهريا وذلك حسبما نشر بالدورية العلمية " Proceedings of the National Academy of Sciences".

