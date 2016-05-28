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"FDA" تصدق على حقنة "شهرية" لعلاج التصلب المتعدد

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"FDA" تصدق على حقنة "شهرية" لعلاج التصلب المتعدد "FDA" تصدق على حقنة "شهرية" لعلاج التصلب المتعدد
التصلب المتعدد من الأمراض الالتهابية وأمراض المناعية الذاتية المزمنة، يصيب حوالى 70 ألف مصرى حسبما كشف أحد المؤتمرات الطبية مؤخرا، وهو يؤثر على الجهاز المناعى للجسم، ويجعله يُهاجم نفسه، وكما يضر الجهاز العصبى المركزى المتمثل فى المخ والنخاع الشوكى، مسببا خلل فى الاتصال بين المخ وأجزاء الجسم المختلفة.

ويعانى مرضى التصلب المتعدد من ضعف بالعضلات وخلل فى التوازن والوظائف الحركية للجسم واضطرابات الرؤية وكما أنهم معرضون للإصابة بالشلل، وتظهر أعراض المرض غالبا فى مرحلة الشباب، وهو ينتشر بين النساء أكثر من الرجال بمعدل 3 أضعاف.

دواء جديد للتصلب المتعدد


>وصدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA يوم أمس، الجمعة، على طرح دواء جديد لعلاج مرض التصلب المتعدد MS، وبالأخص النوع الانتكاسى الذى يصيب الأشخاص البالغين.

ويعرف هذا العقار باسم زنبيرتا Zinbryta، ويحتوى على المادة الفعالة "داكليزوماب daclizumab"، وهو متوفر فى صورة حقنة طويلة المفعول يقوم المريض بحقنها لنفسه مرة كل شهر.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد عقب إجراء تجربتين إكلينيكيتين، الأولى شملت 1841 شخصا، واستمرت لمدة 144 أسبوعا، والثانية شملت 412 شخصا، واستمرت لمدة 52 أسبوعا، وكانت النتائج إيجابية، وأثبتت قدرة العقار على الحد من نوبات المرض الانتكاسية.

وأضاف التقرير أن عقار زنبيرتا قد يتسبب فى بعض الآثار الجانبية الخطيرة مثل تلف الكبد وبعض الأمراض المناعية، لذا يجب إجراء تحليل وظائف الكبد كل شهر قبل الحصول على الحقنة، كما أنها قد تتسبب فى الإصابة بالطفح الجلدى وعدوى الجهاز التنفسى العلوى والتهاب الجلد وآلام الحلق وتضخم العقد الليمفاوية.


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