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بوتين يزور الجماعة الأرثوذكسية الرهبانية في جبل آثوس

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بوتين يزور الجماعة الأرثوذكسية الرهبانية في جبل آثوس بوتين يزور الجماعة الأرثوذكسية الرهبانية في جبل آثوس

لرئيس الروسي فلاديمير بوتين – ارشيفية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إلى جبل آثوس، اليوم السبت، في زيارة للجماعة المسيحية الأرثوذكسية الرهبانية التي تعيش هناك.

وتوجه بوتن من أثينا إلى مدينة سالونيك شمالي اليونان، ثم انتقل برا إلى قرب جبل آثوس ثم استقل قاربا، وهو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الجماعة.

وسيشارك بوتن في قداس على شرف زيارته، في المركز الإداري للجماعة، قبل أن يتوجه إلى دير القديس بندلايمون، الذي يقطنه نحو 70 راهبا من الأرثوذكس الروس والأوكرانيون.

كما يشارك بوتن في الاحتفال بمرور ألف سنة على وجود الرهان الأرثوذكس الروس هناك، ووصل مع بوتن رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل إلى جبل آثوس.

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