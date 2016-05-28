مشاجرة بين ٣ طلاب بسبب كرة القدم تسفر عن قطع شريان طالب بالغردقة

مراسل«ONA»:

وقعت مشاجرة بين عدد من الطلاب بالمرحلة الاعدداية، بأحد ملاعب كرة القدم الخماسية بالغردقة ، حيث إعتدي طالبان بالضرب علي زميلهم، وقام أحدهما بكسر زجاجة وضرب بها الطالب المجني عليه ويدعي زياد عبدالله .

وأسفرت الواقعة، عن قطع شريان إحدي أيدي الطالب المجني عليه، وتم نقله للمستشفي العسكري بالغردقة، لإجراء عملية جراحية لربط الشريان الذي حدثت به الاصابة .

> حرر والد الطالب المجني عليه، محضرًا بالنيابة ضد الطالبين مطالبًا بالتحقيق في الواقعة .