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مشاجرة بين ٣ طلاب بسبب كرة القدم تسفر عن قطع شريان طالب بالغردقة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

وقعت مشاجرة بين عدد من الطلاب بالمرحلة الاعدداية، بأحد ملاعب كرة القدم الخماسية بالغردقة ، حيث إعتدي طالبان بالضرب علي زميلهم، وقام أحدهما بكسر زجاجة وضرب بها الطالب المجني عليه ويدعي زياد عبدالله .

وأسفرت الواقعة، عن قطع شريان إحدي أيدي الطالب المجني عليه، وتم نقله للمستشفي العسكري بالغردقة، لإجراء عملية جراحية لربط الشريان الذي حدثت به الاصابة .
> حرر والد الطالب المجني عليه، محضرًا بالنيابة ضد الطالبين مطالبًا بالتحقيق في الواقعة .

 

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