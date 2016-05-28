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متعب: لم أتلق أى عروض خارجية ولا أفكر فى الرحيل عن الأهلي

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متعب: لم أتلق أى عروض خارجية ولا أفكر فى الرحيل عن الأهلي متعب: لم أتلق أى عروض خارجية ولا أفكر فى الرحيل عن الأهلي

عماد متعب

نفى عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد عن تلقيه أية عروض سواء داخلية أو خارجية، وقال إن عقده مع الأهلي ممتد حتى نهاية الموسم القادم وأنه لا يفكر في الرحيل أو إعتزال الكرة، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد إجتهادات لا أساس لها من الصحة .

وقال متعب إن كل تركيزه منصب حاليًا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، والتى تشهد حسم الفريق لبطولة الدوري العام، بالإضافة لإنطلاق جولات دورى المجموعات لبطولة دورى الأبطال الإفريقي.

وأوضح مهاجم الأهلي، أنه يؤدي دوره مع الفريق ويخوض التدريبات بمنتهى القوة، لافتًا إلى أنه ينتظر فرصة المشاركة في المباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وعندما تأتيه لن يفرط فيها مؤكدا أنه يثق في قدراته ويعرف أن المنافسة بين لاعبي الفريق دائمًا ما تجعله يقدم أفضل ما عنده ولكن تبقى مصلحة الأهلي فوق كل إعتبار وهذا ما يهمه في المقام الأول.

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