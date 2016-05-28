بلاغ للنائب العام ضد إسراء الطويل لتلقيها تبرعات بالمخالفة للقانون

تقدم المحامي أشرف فرحات، السبت، ببلاغ للنائب العام ضد المصورة الصحفية اسراء الطويل لاجراء تحقيق حول تلقىيها اموال بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرة وبدون تصريح.

وجاء في البلاغ المقدم من المحامي ان اسراء الطويل نشرت فيديو تطلب فيه جمع تبرعات بدعوى شراء معدات تصوير غير التي تم التحفظ عليها في قضيتها المشهورة والتى تحاكم فيها باثارة الشغب وتكدير السلم بالمخالفة لقانون المؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية بعيداً عن اى ضوابط وبدون سند قانونى مايعتبر بمثابة تلقى اموال من الخارج بغير حق.

واضاف البلاغ انه في حالة تلقى مال من أجانب حتى ولو من داخل مصر أن يتم فتح حساب بنكي فرعى لكل منحة ويكون لكل منحة 3 سجلات مالية جديدة (سجل إيرادات ومصروفات، سجل البنك، وسجل الصندوق).

ويجب على المتبرع سواء كان فرداً أو كياناً أن يأخذ إيصالاً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يثبت التبرع وينطبق هذا أيضاً بالنسبة للشيكات والودائع المصرفية.