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بالفيديو - كافاني يتألق في فوز أوروجواي الودي على ترينيداد وتوباجو

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بالفيديو - كافاني يتألق في فوز أوروجواي الودي على ترينيداد وتوباجو بالفيديو - كافاني يتألق في فوز أوروجواي الودي على ترينيداد وتوباجو

(إفي): تغلب منتخب أوروجواي لكرة القدم على ترينيداد وتوباجو بثلاثة أهداف لواحد في مباراة ودية جمعت بينهما ضمن استعدادات "السيليستي" لبطولة كوبا أمريكا المئوية، التي تقام في الفترة من الثالث وحتى 26 يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

وافتتح منتخب ترينيداد وتوباجو التهديف في المباراة التي أقيمت في ملعب "سينتيناريو" بالعاصمة الأوروجوائية مونتفيديو، من خلال جومال ويليامز (ق6)، بينما سجل إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان هدف التعادل لأوروجواي (ق25 من ضربة جزاء) قبل أن يتقدم لمنتخب "السيليستي" بهدف ثان (ق39).

وفي الشوط الثاني عزز ماتياس فيسينو، لاعب فيورنتينا، من تقدم فريقه بهدف ثالث (ق52).

وغاب عن اللقاء المهاجم لويس سواريز لاعب برشلونة للإصابة، وكذلك قائد دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز نظرا لأنهما يخوضان مساء اليوم مع فريقهما أتليتكو مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتخوض أوروجواي كوبا أمريكا المئوية ضمن المجموعة الثالثة مع المكسيك وجامايكا وفنزويلا.

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فيديو اليوم السابع

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