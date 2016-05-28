بالفيديو - كوستاريكا تهزم فنزويلا وديا ضمن الاستعدادات لكوبا أمريكا

(إفي): تغلب منتخب كوستاريكا لكرة القدم على نظيره الفنزويلي (2-1) وديا ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا المئوية، التي تقام في الفترة من الثالث وحتى 26 يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

سجلت فنزويلا الهدف الأول في اللقاء عبر سالومون روندون (ق30)، فيما أدرك كريستيان جامبوا التعادل لكوستاريكا (ق41) قبل أن يسجل أرييل رودريجيز هدف التقدم لأصحاب الأرض (ق50).

وأقيمت المباراة الليلة الماضية في الملعب الوطني بالعاصمة الكوستاريكية سان خوسيه.

وتخوض كوستاريكا كوبا أمريكا ضمن المجموعة الأولى مع الولايات المتحدة وكولومبيا وباراجواي، أما فنزويلا فتلعب في المجموعة الثالثة بجانب المكسيك وأوروجواي وجامايكا.