أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - كوستاريكا تهزم فنزويلا وديا ضمن الاستعدادات لكوبا أمريكا

Google+ Print
بالفيديو - كوستاريكا تهزم فنزويلا وديا ضمن الاستعدادات لكوبا أمريكا بالفيديو - كوستاريكا تهزم فنزويلا وديا ضمن الاستعدادات لكوبا أمريكا

(إفي): تغلب منتخب كوستاريكا لكرة القدم على نظيره الفنزويلي (2-1) وديا ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا المئوية، التي تقام في الفترة من الثالث وحتى 26 يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

سجلت فنزويلا الهدف الأول في اللقاء عبر سالومون روندون (ق30)، فيما أدرك كريستيان جامبوا التعادل لكوستاريكا (ق41) قبل أن يسجل أرييل رودريجيز هدف التقدم لأصحاب الأرض (ق50).

وأقيمت المباراة الليلة الماضية في الملعب الوطني بالعاصمة الكوستاريكية سان خوسيه.

وتخوض كوستاريكا كوبا أمريكا ضمن المجموعة الأولى مع الولايات المتحدة وكولومبيا وباراجواي، أما فنزويلا فتلعب في المجموعة الثالثة بجانب المكسيك وأوروجواي وجامايكا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!