كم سيحصل الفائز من مباراة هال وشيفيلد ' المباراة الأغلى في كرة القدم '

يخوض اليوم السبت فريقا هال سيتي وشيفيلد وينزداي مباراة الصعود الحاسمة في نهائي الإقصائيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة تعرف بالأغلى في كرة القدم.

هال سيتي وشيفيلد نجحا في عبور كل من ديربي كاونتي وبرايتون في نصف النهائي ليتأهلا إلى المباراة الحاسمة في ويمبلي على أن يصعد أحدهما برفقة بيرنلي وميدلزبره للدوري الإنجليزي الممتاز.

لماذا هي المباراة الأغلى في كرة القدم؟

هي المباراة الأغلى في كرة القدم لأن الفائز يحصل على أعلى عائدات في اللعبة من مباراة واحدة، فعلى سبيل المثال فريق نورويتش سيتي الفائز بالمباراة في العام الماضي حصل على 130 مليون جنيه إسترليني.

هذه هي العائدات الطبيعية للصاعدين إلى الدوري الإنجليزي فميدلزبره على سبيل المثال حصل على 170 مليون بعد احتلاله المركز الثاني في المسابقة ولكن هذه العائدات جاءت من أداء الفريق في 46 مباراة.

مباراة واحدة لم تكن تكلف ميدلزبره فرصة الخسارة نهائيا.. بل كانت ستمنحه الفرصة للعب الإقصائيات بعكس الخاسر في مباراة النهائي الذي سيخسر كل شيء.

كم سيحصل الفائز اليوم؟

وفقا لما أشارت له سكاي سبورتس يوم السبت ونقلا عن خبراء في شركة ديلويت الأكبر في مجال الاستشارات المالية فإن شيفيلد وينزداي سيحصل على الأقل على 170 مليون إسترليني وهو أكثر مما حصل عليه نورويتش العام الماضي بـ40 مليون.

الزيادة حدثت نظرا لارتفاع عوائد النقل التلفزيوني في الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من الموسم المقبل أكثر من الموسم المنصرم.

أما فريق هال سيتي فمن المتوقع أن يحصل على 110 مليون على الأقل في حال فوزه بالمباراة.

لكن لماذا سيحصل هال على عوائد أقل من شيفيليد وينزداي؟

هناك شيئا يدعى "مدفوعات مظلية" وهي أموال يحصل عليها الفريق الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل تدعيمه في دوري الدرجة الأولى في الموسم التالي.

هال سيتي حصل على هذه الأموال العام الماضي عندما هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتالي سيكون عليه ردها عند صعوده من جديد هذا الموسم.