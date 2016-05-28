تقرير في #نهائي_الأبطال – 5 أسئلة ننتظر إجابتها من زيدان وسيميوني وميسي

ستكون مواجهة أتليتكو مدريد وريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا مصيرية من دون شك لأكثر من طرف بكل تأكيد إما تنتهي بانتقاما أو بهيمنة.

أتليتكو خسر منذ عامين نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في المقابل الملكي يرغب في الفوز باللقب الـ11 وهناك عدة أسئلة ننتظر أن يجاب عنها، هل يحتفل داني ألفيش وليونيل ميسي نجمي برشلونة بفوز الروخيبلانكوس؟ هل كاسيميرو سيكون أهم لاعب لريال مدريد في المباراة؟

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أهم الأسئلة التي ننتظر إجابتها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

هل يلعب كريستيانو رونالدو؟

"رونالدو بخير، لقد خرج من التدريبات كإجراء احترازي لا أكثر". زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متحدثا عن نجم الفريق رونالدو بعد خروجه من تدريبات الفريق مصابا، هل يلعب رونالدو وإن لعب هل يكون في كامل ليقاته؟ وإن شارك هل يحدث الفارق ويتوج بطلا أم يسقط أمام أتليتكو مدريد ولن يساعد الملكي؟ سجل النجم البرتغالي حتى الآن 16 هدفا بالبطولة وخلق 22 فرصة صنع منهم 4 أهداف ماذا لو لم يشارك رونالدو كيف سيلعب الملكي؟

ماذا إن توقف اللاعب الأهم في ريال مدريد؟

"زيدان قام بعمل شديد الأهمية عندما اعتمد على كاسيميرو الذي غير وجه الفريق" هكذا تحدث سيميوني عن دور كاسيميرو مع النادي الملكي.

خسر ريال مدريد هذا الموسم 3 مباريات فقط من أصل 34 مباراة شارك بهم كاسيميرو هو الورقة الأهم فيما يخص عمق وسط ملعب ودفاع النادي الملكي وإن لم يكن في حالته فكيف سيكون شكل ريال مدريد؟

من يسجل أولا؟

هذا الموسم تقابل الفريقان بالدوري سجل ريال مدريد أولا في مباراة الدور الأول وتعادل أتليتكو وانتهى اللقاء بنتيجة 1-1، وفي الدور الثاني بالدوري الإسباني سجل الروخيبلانكوس الهدف الأول والوحيد وانتهى اللقاء بنتيجة 1-0، فمن يسجل أولا؟

كيف سيحتفل ألفيش وميسي إن فاز أتليتكو؟

"أنا أحب أن أرى ريال مدريد يخسر بالطبع، ولكنني أتمنى أن يفوز أتليتكو لأنه قام بالكثير من العمل الشاق ليصل لتلك المرحلة، ريال مدريد لديه الكثير من الألقاب"

داني ألفيش مدافع برشلونة متحدثا عن نهائي دوري أبطال أوروبا.

"دائما جماهير برشلونة لا تريد رؤية ريال مدريد يفوز بأي شيء وكذلك جماهيره في المقابل لا تريدنا أن نفوز بأي شيء". ليونيل ميسي نجم برشلونة متحدثا عن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فهل تحتفل برشلونة وجماهير أتليتكو؟ أم تحتفل جماهير ريال مدريد؟

هل يكون أتليتكو مثل ميلان أم مانشستر يونايتد؟

"عالم كرة القدم مثل الحياة لا يوجد ثأر ولكن توجد فرص جديدة" دييجو سيميوني متحدثا عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.

منذ عامين خسر أتليتكو مدريد النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1 وبعد عامين تتكرر الفرصة، هناك نموذجين حديثا ميلان حينما خسر من ليفربول في 2005 وعاد في 2007 وثأر وفاز باللقب.

وهناك أيضا مانشستر يونايتد في 2009 حينما خسر من برشلونة في النهائي وتكررت الفرصة في 2011 وخسر مجددا، فكيف سيفعلها أتليتكو؟