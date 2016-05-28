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طفلة عامين وثلاثة أشهر تقتل أمها بالسم في أغرب جريمة (الجاني فيها بريئ) بالفيوم

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طفلة عامين وثلاثة أشهر تقتل أمها بالسم في أغرب جريمة (الجاني فيها بريئ) بالفيوم طفلة عامين وثلاثة أشهر تقتل أمها بالسم في أغرب جريمة (الجاني فيها بريئ) بالفيوم

شهدت قرية “قلهانة” بمركز “إطسا” بمحافظة الفيوم جريمة قتل من أغرب الجرائم على مر التاريخ حيث الجاني فيها بريئ والقتل خطأ بدون تعمد لأم تدعى “وردة ” 28 عاما والجاني طفلة تبلغ العامين وثلاثة أشهر لم تقصد الطفلة إذاء أمها بل كانت تلعب ولا تدري بما تفعله فقامت بوضع حبة من أقراص السوس التي تستخدم في تنظيف محصول القمح في كوب به ماء ثم أخذته وألقته على الأرض بعض أن ذاب بعضا من الحبة في الماء.

ويشاء القدر ان تأتي الأم وتشرب من كوب الماء دون أن تنتبه لتغير الماء فتصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية وإختناق شديد وتسقط على الأرض بجانب ابنتها الصغيرة ويأتي الأب ويذهب بها الى المستشفى العام في الفيوم ولكن فور وصولها توفيت وتبدأ الواقعة بتلقى اللواء “ناصر العبد” مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة “إطسا” بورود إتصال من المستشفى العام بالفيوم يفيد بوفاة السيدة (وردة ع) عن طريق تناولها قرص سوس القمح أدى الى وفاتها .

وقامت الشرطة بعمل التحريات اللازمة للوصول الى معرفة الحقيقة و قال عم المجنى عليها إنه أثناء تنظيف المجني عليها محصول القمح من أقراص السوس وبرفقتها ابنتها وضعت الطفلة قرصا من هذه الأقراص فى كوب الماء وتناولته ربة المنزل عن طريق الخطأ مما أدى لوفاتها وتحرر محضر بالحادث وقيد برقم 3674 لسنة 2016 إداري مركز شرطة إطسا وتم إخطار  النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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