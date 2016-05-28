من هي النجمة الأكثر أناقة في مهرجان موازين برأيك؟

توقعنا حضور النجمات بكامل أناقتهن لإحياء حفلاتهن الغنائية في مهرجان موازين، وكان لنا ما توقعنا، إذ حضرت المهرجان أربع نجمات متألقات بإطلالات نهارية في المؤتمر الصحافي مع فساتين سهره ساحرة للحفل الغنائي.

نجمع لك هنا ما ارتدت كل واحدة منهن.

يارا

اختارت النجمة يارا إطلالة بسيطة لحضور المؤتمر الصحافي للمهرجان، فارتدت جينز فاتحاً مع قميص أسود حريري، وأكملت الإطلالة بقلادة فضية وساعة رائعة من نفس اللون. أمّا في الحفل الغنائي، فاختارت فستاناً أحمر بكرات ناعمة، ذا طول متوسط، لترتديه مع حذاء ذهبي أنيق.

ديانا حداد

ظهرت ديانا حداد بالجينز في المؤتمر الصحافي، ونسّقته مع جاكيت رسمي أنيق. أمّا في الحفل الغنائي، فكانت متألقة في إطلالة رائعة بفستان جميل مستوحى من القفطان المغربي.

شيرين

كانت النجمة شيرين هي الأجمل في الإطلالات النهاريّة، حين ارتدت قميصاً أبيض ذا أكمام طويلة، مع تنورة قصيرة ناعمة. و أكملت إطلالتها بحذاء بيج أنيق. أمّا في الحفل المسائي، فاختارت فستاناً أصفر ذا تصميم ساحر، يضمّ تطريزات فخمة باللون الأسود.

ميريام فارس

اختارت ميريام فارس إطلالتين مختلفتين باللون الأبيض لحضور مهرجان موازين هذا العام. ففي النهار، ارتدت فستاناً قطنياً بتصميم صيفي ناعم؛ و في الحفل الغنائي، تألقت بفستان سهرة أنيق بكمّ واحد، فكانت متألقة كعادتها.

شاهدي ماذا ارتدت النجمات في مهرجان موازين، وأخبرينا أيّهن الأجمل برأيك!