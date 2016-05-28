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أشهر عارضات الأزياء تعلّمك أصول الإطلالة البسيطة!

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الإثنين 25-04-2016 09:10

الرياض - خلود أحمد

عُرفت عارضة الأزياء كارلي كلوس "Karlie Kloss" بتألقها الدائم على منصات العروض العالمية، وعلى الرغم من جدولها المزدحم، تنجح كارلي في اختيار إطلالات تجمع بين التنسيقات العملية المريحة والـ "ستايل" العصري الأنيق.
تمثل كارلي كل شابة في هذا العصر، فهي طالبة جامعية مهتمة ببرمجة الكومبيوتر إضافة إلى كونها عارضة أزياء محترفة، وفي كل مرة نراها في شوارع نيويورك نجدها تظهر بإطلالة مثالية لكل فتاة عصرية، وقد وجدنا أن السر في هذه الإطلالات الأنيقة هو الأحذية المريحة.
إن ألقيت نظرة على إطلالات كارلي في الصور أعلاه فستتفاجئين بالطرق الرائعة التي نسَّقت فيه أحذيتها المسطَّحة في إطلالات ناعمة وجذابة عكس معظم العارضات اللواتي يكتفين بارتدائها مع الملابس الرياضية فقط، حيث ارتدت كارلي الأحذية الرياضية في إطلالات عصرية مع البنطال الواسع والمعطف الطويل، واختارت حذاء الباليرينا المريح لإطلالاتها اليومية بالجينز، حتى إنها فاجأتنا باختيار صندل مفتوح مع فستان أحمر ناعم لإطلالتها في إحدى حفلات الموضة.
كان الحذاء الرياضي الأبيض بالتحديد ضمن الأحذية المفضلة لكارلي كلوس، ويتضح ذلك في عديد من إطلالاتها، فلا تترددي في اختيار هذا النوع من الأحذية واستوحي من العارضة المتألقة طرقاً مختلفة لارتداء هذا الحذاء.

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سيدتي