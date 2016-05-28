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بالفيديو..مداهمة سوق عشوائي بالمصفح ومصادرة 72 طنا من المخلفات

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بالفيديو..مداهمة سوق عشوائي بالمصفح ومصادرة 72 طنا من المخلفات بالفيديو..مداهمة سوق عشوائي بالمصفح ومصادرة 72 طنا من المخلفات

نفذت بلدية أبوظبي مركز بلدية المصفح بالتعاون مع مركز شرطة المصفح، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز إدارة النفايات بأبوظبي "تدوير"، حملة موسعة استهدفت الباعة الجائلين غير المرخصين في مدينة المصفح الصناعية، وقامت فرق العمل المشكلة من الجهات المختصة خلال الحملة بمصادرة المواد المعروضة على الأرصفة وقارعة الطريق والتي بلغت ما يزيد على 72 طنا من الملابس والمفروشات والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة والأجهزة الكهربائية وأدوات التجميل إلى جانب عدد من المنتجات المحظورة مثل النسوار والسجائر المهربة ودخان الشيشة.

وعمدت فرق الضبط والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع البلدية والجهات المعنية على مراقبة المكان لعدة أيام لتحديد أوقات الذروة التي يتجمع فيها الباعة الجائلون، ومن ثم تحديد ساعة الصفر لمداهمة السوق، وذلك على خلفية رصد عدد من الباعة الجائلين يمارسون أنشطة تجارية مخالفة.

ورافقت "البيان" الحملة منذ انطلاقها من أمام مركز شرطة المصفح وحتى انتهائها، فعند الساعة السابعة مساء الخميس الماضي تم تطويق السوق بطول 500 متر من قبل أفراد الشرطة ومنع البائعين من الهرب وتم القبض على 11 شخصا من المخالفين ومصادرة البضاعة المضبوطة بينما تمكن عدد من البائعين من الاختباء بين الأعداد الكبيرة من المتسوقين.

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