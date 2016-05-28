ماليزيا تستقبل 68 لاجئًا سوريًا من أصل 3 آلاف

استقبلت الحكومة الماليزية، اليوم السبت، 68 لاجئًا سوريًا بينهم 31 طفلًا من أصل 3 آلاف لاجئ، تأمل بإيوائهم مع ترقب وصول مئات آخرين قريبًا.

وصرح نائب رئيس الوزراء، زاهد حميدي، أن اللاجئين الذين أتوا جوا من لبنان، سيسمح لهم بالعمل بينما سيدرج الأطفال في مدارس حكومية.

وقال حميدي بعد وصول الدفعة الثانية من اللاجئين أن “ماليزيا ستستقبل 3 آلاف لاجئ سوري”، مضيفًا ”200 لاجئ آخرين سيحضرون في الأشهر القليلة المقبلة”.

وتابع أنهم سيحصلون على مساعدة مالية ومكان للسكن خلال إقامتهم “المؤقتة” على أن تؤمن منظمات غير حكومية دعما إنسانيا لهم.