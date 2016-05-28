اليوم..عمرو عبدالحميد يناقش نتائج زيارة وفد الأزهر للفاتيكان في «حوار القاهرة»

كتبت: إنجي لطفي

> يناقش برنامج «حوار القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع على شاشة ( سكاي نيوزعربية)، مساء اليوم السبت، في الساعه العاشرة ليلًا بالفقرة الأولى «الأزهر والفاتيكان.. وماذا بعد عودة حوار الأديان»، وضيفا الفقرة هم الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعضو وفد الأزهر الذى زار الفاتيكان، والأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر .

وفي الفقرة الثانية، يقوم عمرو عبدالحميد، بجولة ميدانية مع المواطنين بالحي السادس من أكتوبر، للتعرف علي التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء، بعد إعتراف وزير الكهرباء بأن الموظفين المسؤولين عن قراءة العدادات يجلسون على المقاهى ولا يؤدون عملهم .