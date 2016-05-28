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المؤبد لتشكيل عصابي متهم بالسطو المسلح على قائدي السيارات بالمرج

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المؤبد لتشكيل عصابي متهم بالسطو المسلح على قائدي السيارات بالمرج المؤبد لتشكيل عصابي متهم بالسطو المسلح على قائدي السيارات بالمرج

سجن – أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة مصطفى عبد الحكيم وأحمد عبد العزيز نادى والسيد محمد ومحمود عامر نصر وخالد محمد السيد وعبد التواب محمد بالسجن المؤبد ومعاقبة صالح سيد صالح بالسجن لمدة عامين مع الشغل وتغريمهم الف جنيه لكل متهم فى القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السطو المسلح على قائدى السيارات بمنطقة المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد خلف عضوية المستشارين يسرى محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد وأمانة سر طاهر محرم، ووائل عبد المقصود، ومعتز مدحت.

كانت النيابة قد احالت المتهمين إلى المحكمة بعدما كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة قائدى السيارات بالإكراه عن طريق استخدام أسلحة نارية وبنادق رشاشات ومشخشنة، وحازوا وأحرزوا ذخيرة، وأخفوا مسروقات بمنطقة المرج.

 

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