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ضبط 3 قطع سلاح خرطوش وسلاح ألي في حملة أمنية ببني سويف‎

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ضبط 3 قطع سلاح خرطوش وسلاح ألي في حملة أمنية ببني سويف‎ ضبط 3 قطع سلاح خرطوش وسلاح ألي في حملة أمنية ببني سويف‎

صورة ارشيفية

بني سويف : محمد شعبان

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، خلال حملة أمنية مكبرة، شملت دائرة المديرية وأشرف عليها اللواء محمود العشيري مدير أمن بني سويف والعميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية بالمديرية، من ضبط «عادل .م .م» 27 عامَا- فلاح، مقيم بمازورة مركز سمسطا، وبحوزته بندقية نصف اَلي عيار 7,62 × 39 .
> وضبط«نشأت. ب. ح. ع»، 30 سنة- دبلوم، ومقيم بالشنطور، مركز سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 ، و«شعبان. ق. س. م»، 46 سنة- عاطل، ومقيم في البهسمون مركز إهناسيا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و«زغلول. م. م. خ»، 35 عامًا – فلاح مقيم بالشناوية في مركز ناصر، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 .

تم التحفظ علي المضبوطات، والمتهمين وأبلغت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

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