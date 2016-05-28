طفلة مضبوطة فى شقة دعارة بمدينة نصر: والدتى أجبرتنى على الرذيلة مقابل المال

ألقت مباحث الآداب بالقاهرة، القبض على ربة منزل تعرض ابنتها "طفلة تبلغ من العمر 16 سنة" على راغبى المتعة الحرام فى شقة تدار للأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر.

وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، مفادها تحويل شقة سكنية بمدينة نصر وكرا للمارسة الدعارة، وبتكثيف تحريات المقدم سامح سعيد تبين إدارة "مؤمن ا" لشقة بزهراء مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة المحرمة مقابل أجر مادى.

وبإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب بالقاهرة، بسرعة القبض على أعضاء الشبكة فى حالة تلبس.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية ضمت العميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات، والمقدم سامح سعيد، وتم مداهمة الشقة وضبط المتهم، وكل من "جيهان" ربة منزل، وابنتها "نرمين" 16 سنة، و"حنان" أثناء ممارستهن الرذيلة مع مسجل خطر سرقات مساكن، وتم ضبط 2350 جنيها، وشريط منع الحمل، و4 هواتف محمولة، وتم إحالتهم للمستشار محمد حتة رئيس نيابة مدينة نصر.

واعترفت الفتاة القاصر أمام رجال المباحث أن والدتها أجبرتها على ممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة، وعرضتها فى سن الطفولة على خليجى فض غشاء بكارتها مقابل 2000 دولار.

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