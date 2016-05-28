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وصول معاون مباحث و7 أفراد بقسم الوايلى النيابة للتحقيق فى واقعة مقتل محتجز

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وصول معاون مباحث و7 أفراد بقسم الوايلى النيابة للتحقيق فى واقعة مقتل محتجز وصول معاون مباحث و7 أفراد بقسم الوايلى النيابة للتحقيق فى واقعة مقتل محتجز
قال مصدر أمنى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم: وصلت منذ قليل مأمورية أمنية تصطحب معاون مباحث قسم الوايلى و7 آخرين من أفراد الشرطة لنيابة غرب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، وذلك على خلفية التحقيقات فى واقعة مقتل محتجز بقسم الوايلى.

وفى السياق ذاته، كثفت قوات حرس محكمة جنوب القاهرة، برئاسة العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة، والنقيب إيهاب حمدى، من تواجدها بمحيط مقر نيابة حوادث غرب القاهرة بالدور الثامن.

وكشف تفريغ شريف الشناوى مدير نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، لكاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة الوايلى، تعدى عدد من أفراد الشرطة على المجنى عليه بالشوم والأيدى قبل وفاته.

وكانت قد أمرت النيابة فى وقت سابق، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة الوايلى، للكشف ملابسات مقتل مسن داخل الحجز، وأمرت النيابة بحجز معاون مباحث قسم شرطة الوايلى و7 من أفراد الشرطة بقوة المباحث على ذمة تحريات المباحث لاتهامهم بقتله، ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى الموت واستعمال القوة.


>- النيابة: تفريغ كاميرات قسم الوايلى تثبت تعدى الأمن بالشوم على المحتجز القتيل

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مصر 365

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