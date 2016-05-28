النيابة تستمع لأقوال 10 شهود عيان فى واقعة مقتل محتجز بقسم شرطة الوايلى

استمع شريف الشناوى مدير نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، لأقوا 10 شهود عيان فى واقعة مقتل محتجز على يد معاون مباحث قسم الوايلى و7 آخرين.

وجاءت أقوال الشهود لتؤكد تعدى المتهمين على المجنى عليه بالضرب، بينما نفى آخرون واقعة الاعتداء، فقامت النيابة بمواجهتهم بالفيديوهات فى محاولة لتذكريهم بالواقعة، فجائت أقوالهم بأنهم كانوا غير موجودين أثناء ذلك.

وكشف تفريغ شريف الشناوى مدير نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، لكاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة الوايلى، تعدى عدد من أفراد الشرطة على المجنى عليه بالشوم والأيدى قبل وفاته.

وكانت قد أمرت النيابة فى وقت سابق، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة الوايلى، للكشف ملابسات مقتل مسن داخل الحجز، وأمرت النيابة بحجز معاون مباحث قسم شرطة الوايلى و7 من أفراد الشرطة بقوة المباحث على ذمة تحريات المباحث لاتهامهم بقتله، ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى الموت واستعمال القوة.

النيابة: تفريغ كاميرات قسم الوايلى تثبت تعدى الأمن بالشوم على المحتجز القتيل

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