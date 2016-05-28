أمن القليوبية بعد تصفية أمين موسى بالجعافرة: هارب من مؤبد و19 قضية

أعلنت مديرية أمن القليوبية، منذ قليل، نتائج الملاحقات الأمنية بقرية الجعافرة، والتى نتج عنها تصفية "رجب موسى سيد الغريب" وشهرته "أمين موسى"، 41 سنة عاطل، ومقيم بالجعافرة – دائرة مركز شبين القناطر.

وقالت المديرية، فى بيان لها اليوم، إن المتهم كان مطلوباً فى 19 قضية "قتل ومخدرات وإطلاق أعيرة نارية وسرقة وسائل نقل"، وهارب من أحد السجون العمومية فى أحداث يناير 2011 ومن حكم بـ"المؤبد" فى قضايا قتل عمد وتزوير وسلاح وذخيرة ومقاومة سلطات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 19 قضية سرقة سيارة بالإكراه وتشكيل عصابى مخدرات وسلاح وحريق عمد ومخدرات وسرقة بالإكراه وسلاح وذخيرة ومخدرات وسلاح وذخيرة وسلاح نارى بندقية آلية وإحراز سلاح نارى عثر بأرضه وسرقة بالإكراه ومقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية وسلاح نارى.

وأكد بيان مديرية أمن القليوبية أن التحريات أثبتت أن المتهم يتردد على منطقة الحدائق بمنطقة كوم أشفين – دائرة مركز قليوب بصحبة آخرين، فى محاولة لإعادة ممارسة نشاطه الإجرامى وبسط نفوذه بالمنطقة، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق عمل بإشراف اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، برئاسة اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بأمن القليوبية، ضم العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، وضم المقدمين أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ومحمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والنقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان، وبعد الإعداد الجيد بدعم القوات بمجموعات مسلحة وعقب الوصول لمكان اختبائه.

واستشعر المتهم قدوم القوات فبادرهم بإطلاق أعيرة نارية، ما دفع القوات لمبادلته إطلاق النيران، حتى لقى مصرعه وآخر كان بصحبته يدعى "أحمد سيد أمين محمد مدينة" 27 سنة عاطل ومقيم سرياقوس – دائرة مركز الخانكة، السابق اتهامه فى العديد من القضايا، والمحكوم عليه هارب فى عدد 3 قضايا تبديد وضرب، وتم ضبط عدد 2 سلاح نارى بندقية آلية، وعدد 6 خزن لبندقية آلية، وعدد 221 طلقة عيار 7.62 X 39 وعدد 10 فوارغ، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام، وميزان حساس ديجيتال، و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و6 هواتف محمول، و1 خاتم فضى، وعدد 2 ساعة يد وكشاف إنارة يدوى.

وتم التحفظ على المضبوطات، لحين حضور السادة أعضاء النيابة، تحرر عن تلك الإجراءات محضر ملحق بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة.

وأشار البيان إلى أنه إلحاقاً لواقعتى المحضر رقم 2284 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016م والمحضر رقم 2274 جنح قسم الزاوية الحمراء لسنة 2016م بشأن قيام عناصر إجرامية بإطلاق النيران على قوة من ضباط وأفراد مباحث مركز شرطة الخانكة بمنطقة سرياقوس، ونتج عن ذلك استشهاد الرائد إيهاب جورجى معاون مباحث الخانكة، وعدد 3 شرطيين سريين، وإصابة ضابط وعدد 2 شرطى سرى ومقتل عدد 2 مواطن وإصابة آخر، وكذا واقعة استشهاد الرائد مصطفى لطفى، وبناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ونفاذاً لخطة قطاع مصلحة الأمن العام الموضوعة لتصفية البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية المتهمين فى تلك الوقائع، فقد أسفرت جهود مجموعات العمل المشكلة إلى تصفية المتهمين فى تلك الواقعتين، وكذا ضبط العناصر الإجرامية الخطرة بتلك المنطقة.

مصدر أمنى: مقتل أمين موسى أحد المتهمين بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة