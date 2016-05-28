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مدير مطعم يتهم ضابط شرطة بالتعدى عليه بسلاح أبيض فى "ديسكو" بالغردقة

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مدير مطعم يتهم ضابط شرطة بالتعدى عليه بسلاح أبيض فى "ديسكو" بالغردقة مدير مطعم يتهم ضابط شرطة بالتعدى عليه بسلاح أبيض فى "ديسكو" بالغردقة
اتهم مدير مطعم سياحى ضابط شرطة برتبة نقيب، بإصابته بسلاح أبيض وإحداث جرح قطعى بعمق 5 سم بالجانب الأيمن، عند محاولة الضابط التحرش بصديقة مدير المطعم أوكرانية الجنسية داخل ديسكو شهير بالغردقة، حرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 5532 لسنة 2016 جنح أول الغردقة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة، حسب محضر الشرطة، والذى حرره المدعو "وائل.م" مدير مطعم سياحى مقيم بالأقصر ضد المدعو "إبراهيم.م" ضابط شرطة برتبة نقيب، أنه عند وجود مدير المطعم السياحى برفقة صديقة له أوكرانية الجنسية داخل ديسكو بمنطقة مارينا بالغردقة، حاول ضابط الشرطة "التحرش بصديقة مدير المطعم وهو فى حالة سكر.

كما تبين حسب تفاصيل المحضر أن مدير المطعم حاول إبعاده عنها، وتم إخراج الضابط خارج الديسكو من قبل الحراس، وما كان من ضابط الشرطة إلا أن أحضر ثلاثة من أصداقائه، وأثناء خروج المجنى عليه وصديقته قام برش إسبراى عليهم وطعنه بمطواة فى جانبه الأيمن، أحدثت جرحا قطعيا بعمق 5 سم.

وتبين بعد ذلك أن الضابط يعمل خارج محافظة البحر الأحمر وهو وزملاؤه يقضون إجازتهم داخل أحد الفنادق الشهيرة شمال الغردقة، وكذلك أن الأوكرانية صديقة المجنى عليه "مدير المطعم السياحى" تقيم بذات الفندق.

وتقدم المجنى عليه بشكوى إلى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر يطلب حمايته من بطش وانتقام الضابط مطالبا برد حقه.

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