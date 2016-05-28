تليجراف: استماع الموسيقى قبل الجراحة يساعد على الاسترخاء وخفض جرعة المخدر

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن الاستماع إلى الموسيقى قبل الجراحة يساعد المرضى على الاسترخاء، إضافة إلى انخفاض جرعة التخدير التى سوف تعطى لهم.

وأوضح الباحثون أن مجرد ربع ساعة من موسيقى الجاز أو الموسيقى الكلاسيكية والعزف على البيانو قبل إجراء عملية فى العين، تحد من القلق حول الجراحة، لأن هذه العملية تجرى للمريض وهو مستيقظ.

وخلال الدراسة التجريبية التى أجراها باحثون من مستشفى كوشين الفرنسية التى شملت على 62 حالة، وجد الباحثون أن الاستماع إلى موسيقى البيانو أو الجاز أو الكلاسيكية لمدة ربع ساعة فقط يقلل القلق والتوتر ويساعد على الاسترخاء والهدوء لمدة ساعة على الأقل.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الأشخاص الذين استمعوا للموسيقى قبل الجراحة لم يحتاجوا إلى أخذ المهدئات مثل "ميدازولام" أثناء إجرائها.

وأضاف الباحثون أن الاستماع إلى الموسيقى طريقة غير مكلفة، وغير دوائية للحد من القلق للمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية فى العين تحت التخدير الموضعى.

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