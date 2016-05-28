أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تليجراف: استماع الموسيقى قبل الجراحة يساعد على الاسترخاء وخفض جرعة المخدر

Google+ Print
تليجراف: استماع الموسيقى قبل الجراحة يساعد على الاسترخاء وخفض جرعة المخدر تليجراف: استماع الموسيقى قبل الجراحة يساعد على الاسترخاء وخفض جرعة المخدر
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن الاستماع إلى الموسيقى قبل الجراحة يساعد المرضى على الاسترخاء، إضافة إلى انخفاض جرعة التخدير التى سوف تعطى لهم.

وأوضح الباحثون أن مجرد ربع ساعة من موسيقى الجاز أو الموسيقى الكلاسيكية والعزف على البيانو قبل إجراء عملية فى العين، تحد من القلق حول الجراحة، لأن هذه العملية تجرى للمريض وهو مستيقظ.

وخلال الدراسة التجريبية التى أجراها باحثون من مستشفى كوشين الفرنسية التى شملت على 62 حالة، وجد الباحثون أن الاستماع إلى موسيقى البيانو أو الجاز أو الكلاسيكية لمدة ربع ساعة فقط يقلل القلق والتوتر ويساعد على الاسترخاء والهدوء لمدة ساعة على الأقل.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الأشخاص الذين استمعوا للموسيقى قبل الجراحة لم يحتاجوا إلى أخذ المهدئات مثل "ميدازولام" أثناء إجرائها.

وأضاف الباحثون أن الاستماع إلى الموسيقى طريقة غير مكلفة، وغير دوائية للحد من القلق للمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية فى العين تحت التخدير الموضعى.


>طبيب مصرى يتوصل لجراحة تنقذ الحوامل من "انفجار قناة فالوب"
>
>انتبه.. العدوى الجراحية تمثل 77% من حالات الوفيات الناتجة عن الجراحة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365