6 عاملين بمجلس مدينة فرشوط يتظلمون على قرار فصلهم من العمل

شكا 6 من العاملين بمجلس مدينة فرشوط شمال محافظة قنا من فصلهم من العمل بمجلس المدينة دون وجه حق، ما تسبب فى وقوع ضرر عليهم وعلى أسرهم.

وأوضح كل من مصطفى سيد عبد الحفيظ، ومحمد إسماعيل محمد، وشريهان منصور عبد الشافى، وسميحة يمنى أحمد، وتنفيذ سيد محمود، وحسن حسين حزين، أصحاب المشكلة أنه تم تحرير عقود عمل لهم فى 5.7.2012 بعد موافقة محافظ قنا على تعيينهم على حساب الصندوق، وبعد موافقة رئيس الوحد المحلية، إلا أنهم فوجئوا فى 26/4/2016 بفصلهم، ما أوقع عليهم ضررا ماديا ومعنويا لهم وأسرهم.

ومن جانبه أكد أنور سليمان رئيس مجلس مدينة فرشوط أن قرار فصل المذكورين جاء بناء على خطابات من مديرية التنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية بضرورة ما جاء بخصوص الصناديق الخاصة، لافتا إلا أن المذكورين تم التعاقد معهم فى 2012 بناء على تأشيرة محافظ قنا، وكان التعاقد يحمل تاريخ 1 مايو 2016 نهاية لهذا التعاقد.

وأضاف أن الوحدة المحلية تحاول توفيق أوضاع العاملين على الصناديق الخاصة وفقا للقانون، ومن جانبه أدان مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان فصل 6 من العاملين بمجلس مدينة فرشوط وطالب بركات الضمرانى مدير المركز رئيس الوزراء واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بالنظر فى مطلب العمال المتضررين، وإعادتهم لعملهم ومحاسبة المخطئ فى تأخير توقيع العقود لهؤلاء العاملين، مؤكدا أحقية العاملين فى عودتهم لعملهم وطالب برفع الظلم الذى وقع عليهم جراء خطأ إدارى لا شأن لهم فيه، كما أن من نصوص العقد المبرم مع العاملين أن يجدد تلقائيا.

- محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة المتجددة