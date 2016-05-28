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"صحة الإسماعيلية" تكلف إدارة التفتيش الصيدلى بمتابعة أسعار الأدوية

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"صحة الإسماعيلية" تكلف إدارة التفتيش الصيدلى بمتابعة أسعار الأدوية "صحة الإسماعيلية" تكلف إدارة التفتيش الصيدلى بمتابعة أسعار الأدوية
أصدر الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية قرارا بتكليف إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالمحافظة بسرعة قيام لجان التفتيش على الصيدليات بتنفيذ حملة مكثفة للمرور على جميع الصيدليات الخاصة بنطاق المحافظة وتوابعها اعتبارا من اليوم، السبت.

وذلك لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور وزير الصحة المعدل بأسعار الأدوية وخاصة متابعة ضبط الأدوية التى يزيد ثمنها عن 30 جنيها، التى لا ينطبق عليها الزيادة وتحذير الصيادلة بأن الزيادة على العبوة كاملة وعدم تطبيق القرار على الأشرطة المجزئة علما بأن الزيادة القصوى هى ستة جنيهات وتتدرج الزيادة ما بين جنيهين للأسعار الأقل من عشرة جنيهات وبالتدريج طبقا لقرار وزير الصحة.


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مصر 365

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