ضبط محلين أحدهما يبيع دجاج محقون بمياه وآخر يبيع لحوم مغشوشة ببورسعيد

المراسل: جمال نوفل

شنت مباحث شرطة التموين ببورسعيد، بالتعاون مديرية التموين بالمحافظة، حملة مكبرة،أمس الجمعة، تحت إشراف الرائد محمد مسعد رئيس مباحث التموين ومجدي الخضر رئيس الرقابة التموينية تم خلالها ضبط أحد المحلات بسوق علي نطاق حي الزهور، تقوم بعرض دجاج مذبوح ومحقون بالمياه لزيادة وزنه ، كما تم ضبط محل لبيع اللحوم المشوية المستوردة على أنها لحوم بلدي .

وقامت الحملة التموينية، بتنفيذ تعليمات المهندس محمد هلاوي وكيل وزاره التموين ببورسعيد والعقيد محمد بصله رئيس قسم شرطه مباحث التموين بتشديد الرقابة علي الأسواق، إستعدادا لشهر رمضان الكريم، وشارك في الحملة كلًا من المهندس خالد فهمي ومحمد عِوَض وهشام السعيد وياسر جمعه مفتشي التموين بحي الزهور.

وبعرض الدجاج الذي تم ضبطه في المحل السالف ذكره على الدكتور أسامه العزبي رئيس قسم التفتيش علي المجازر، أفاد أن الدجاج المضبوط غير صالح للإستخدام الأدمي.

تم التحفظ على الدجاج المذبوح المحقون بالمياه، وتحرر محضر رقم ٤٨٣٤ جنح الزهور بالواقعة، وجار العرض علي النيابه العامه.

وعلى صعيد أخر، قامت الحملة التموينية، بضبط محل مشويات يقوم ببيع اللحوم المستوردة علي أنها لحوم بلدي .

وبعرض اللحوم علي الدكتور أسامه العزبي، أفاد أنها لحوم مستورده، ويوجد بها تغيرات في الخواص الطبيعية وغير صالحه .

تم التحفظ علي المضبوطات للكميه وقدرها ٤٠ كيلو ، وتحرر محضر رقم ٤٨٣٥ جنح الزهور .