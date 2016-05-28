خالد عليش ببرنامج مقالب«ميني داعش» على «النهار» في رمضان

كتبت: إنجي لطفي

يخوض الإعلامي خالد عليش مقدم برنامج «نهار جديد» على شاشة «النهار اليوم»، برنامج مقالب جديد في رمضان المقبل بعنوان «ميني داعش» .

تدور فكرة البرنامج حول ظهور أشخاص ترتدي ملابس داعش، ويقومون بعمل مقالب وهناك من يتورطون في الموضوع، ويبقي أمامهم خيارين، إما القتل أو الانضمام إلي داعش.

يشارك «عليش» مجموعة من الممثلين الشباب في تقديم برنامج المقالب، من بينهم عمر علاء الذي سبق مشاركته في برنامجي«الجاسوس» و«الحكم بعد المزاولة».

> يذكر أن، «عليش» للسنة الثانية على التوالي يقدم برامج المقالب، حيث قدم العام الماضي برنامج «100 ريختر» على شاشة mbc مصر.