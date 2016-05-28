مقتل أكثر من 100 مسلح من «داعش» في قصف على الأراضي السورية

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، إن أكثر من 100 مسلح من “داعش” قتلوا في قصف للمدفعية التركية وغارات جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، على مواقع للتنظيم المتشدد في الأراضي السورية.

وذكرت صحيفة “صباح” أن القصف استهدف مواقع “داعش” بعد ساعات على مقتل 5 أشخاص في إقليم كلس التركي المحاذي للحدود السورية، جراء سقوط صواريخ مصدرها مناطق يسيطر عليها التنظيم.

وردت مدفعية الجيش التركي على الهجوم يقصف مدفعي، دمر سبعة مباني تستخدم كمقرات للتنظيم المتشدد، حسب وسائل الإعلام التركية التي لم تشر إلى كيفية إحصاء أعداد القتلى.

وإقليم كلس الحدودي تعرض، منذ يناير الماضي، لأكثر من 70 هجومًا بالصواريخ، بعضها مصدره مناطق سورية يسيطر عليها “داعش”، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا بينهم أطفال، وإصابة العشرات بجروح.

وكان التنظيم المتشدد سيطر، على مزيد من الأراضي قرب الحدود التركية من مقاتلين سوريين، مما أثار مخاوف من موجة جديدة من المدنيين الفارين من المعارك المستمرة منذ أيام عدة.