سمير غانم يكشف عن تفاصيل مسلسله الجديد «ميزو 2000 »

كتبت: إنجي لطفي

أعلن الفنان سمير غانم ، إستعداده لتصوير مسلسل جديد بعنوان «ميزو 2000»، مؤكدًا أن العمل سيكون إستكمالا لأحداث مسلسله الشهير«حكايات ميزو».

وقال سمير خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس»، إن «ميزو 2000»، سيتناول حياة زيزو بعدما تزوج وأنجب وأصبح لديه أحفاد .

وكشف «غانم» عن سر نجاح مسلسل «حكايات ميزو»، قائلًا« أنا كنت كدة في شبابي، طايش بحب الضحك والمقالب، بمعنى أصح كنت شايف نفسي».

وأوضح، النجم الكوميدي عن أصعب موقف تعرض له في حياته، وهو وفاة شقيقه«سيد» بسبب إصابته بمرض الفشل الكلوي، مؤكدًا أن ذلك هو السبب الحقيقي وراء إنسحابه من فرقة ثلاثي أضواء المسرح.