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القضاء الإدارى يُبطل مسابقة تعيينات النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري

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القضاء الإدارى يُبطل مسابقة تعيينات النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري القضاء الإدارى يُبطل مسابقة تعيينات النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقتى التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، وبطلان ما ترتب عليما من قرارت أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن، أسامة صلاح الدين، ومحمد أباظة، وعصام رفعت، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله وأحمد نبيل.

يذكر أن هذه الدعوى صدر بها حكم فى شقها المستعجل، وتعد مماثلة للعديد من الدعاوى المقامة ومنها الدعوى رقم 2388 لسنة 62 قضائية.

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