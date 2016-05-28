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عيسى: أمريكا تدفع 300 مليار دولار سنويا فاتورة للغش والتقليد

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عيسى: أمريكا تدفع 300 مليار دولار سنويا فاتورة للغش والتقليد عيسى: أمريكا تدفع 300 مليار دولار سنويا فاتورة للغش والتقليد

وليد عيسى

قال الخبير الإقتصادى وليد عيسى رئيس مجلس إدارة ماف للتجارة والتوريدات ، إحدى شركات مجموعة ماف ،إن فاتورة الغش والتقليد زادت خلال الفترة الحالية وخير مثال على ذلك أن أمريكا تقوم بدفع 300 مليار دولار سنويا فاتورة للغش والتقليد ،بينما يصل الغش فى إلى ما يقرب من 50 مليار دولار .

وشدد “عيسى” خلال تصريحات له ، على ضرورة ترسيخ مفاهيم جديدة لمكافحة الغش والتقليد من خلال ادخال المستهلك”المستفيد” فى دورة التحقق من صحة المنتجات والسلع،بالإضافة لوجود الجهة المستقلة المحايدة التى تدير المنظومة .

وكشف أنه يجرى حاليا إنشاء منظمة عالمية لإدارة التكويد لمنع الغش والتقليد ،لأن المنظمة ستهدف للقضاء على النصب والتدليس فى مبيعات العقارات والسيارات وكل ما يمكن النصب والتدليس فى بيعه أو إثبات صاحب الحق له،معربا ان مشروعه تعرض للسرقة من خلال شركة غير مستقلة محلية داخل .

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