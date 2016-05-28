بالصور.. مجلس كفر الزيات يأمر بدفن الحمير المذبوحة.. والنيابة تقرر حبس المتهم

قرر مجلس مدينة كفر الزيات اليوم السبت، تشكيل لجنة رسمية، لمعاينة موقع الحمير المذبوحة بكفر ديما، برئاسة محمد الطباخ رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون، والتى ضمت فى عضويتها محمود شلفوطة من قسم المتابعة، وطاهر محمد من الوحدة المحلية تحت إشراف العميد علاء بدران رئيس مدينة كفر الزيات .

وأجرت اللجنة عمليات دفن وتخلص آمن من الحمير المذبوحة والمسلوخ جلدها بالمنطقة، تجنبا لتلويث البيئة أو المجرى المائى، كما أشرفت اللجنة على نقل 11 حمارا حيًّا لم يتم ذبحها إلى دوار الخفراء بقرية كفر ديما، والتحفظ عليها لحين ورود قرار من النيابة بشأنها .

على صعيد آخر، قررت نيابة كفر الزيات حبس المتهم فى الواقعة لحين ورود تحريات مباحث التموين بشأنه.

وترجع أحداث الواقعة حينما تمكنت قوة من مركز شرطة كفر الزيات، من ضبط مسجل خطر أثناء شروعه فى ذبح 16 حمارا بناحية كفر ديما التابعة لدائرة المركز وكان قد ذبح 4 حمير وشرع فى ذبح 9 أخرى .

واعترف بذلك، وأضاف أنه يشتريها من شخص يدعى "بدر.أ.أ" مقيم بشارع السلخانة ـ ثان طنطا، وآخر يدعى "رضا.ع "، وشقيقه "ممدوح.ع" مقيمان بقرية شبرا النملة، مركز طنطا، مقابل "300" جنيه للحمار، وذلك لسلخها وبيع جلودها بمبلغ 800 جنيه.

تم إخطار الجهات المعنية "إدارة الطب البيطرى"، وتحرر المحضر رقم 6687 إدارى مركز كفر الزيات، وتعيين قوة من خفراء قرية كفر ديما لحراسة الحمير الحية والتى لم يتم ذبحها وعرض المتهم على النيابة التى باشرت التحقيق.

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