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أخبار سوريا..انفجار سيارة مفخخة على أطراف بلدة بريف حلب الشمالى

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أخبار سوريا..انفجار سيارة مفخخة على أطراف بلدة بريف حلب الشمالى أخبار سوريا..انفجار سيارة مفخخة على أطراف بلدة بريف حلب الشمالى
أعلنت مصادر فى الجيش السورى الحر السبت، وقوع انفجار سيارة مفخخة على أطراف بلدة مارع بريف حلب الشمالى مع محاولات تنظيم داعش اقتحامها.

ونقلت قناة (العربية الحدث) عن المصادر قولها إن قواتنا تمكنت أيضا من قتل وأسر أكثر من 50 مسلحا فى المعارك على أطراف بلدة مارع .

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد فى وقت سابق اليوم بمقتل ما لا يقل عن 39 عنصرا من تنظيم "داعش"، بينهم قيادى فرنسى الجنسية، جراء اشتباكات التنظيم المتواصلة مع قوات سوريا الديمقراطية وقصف طائرات التحالف على ريفى الرقة الشمالى والشمالى الغربى.
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مصر 365

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