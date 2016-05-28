المنتخب يطالب لاعبي الأهلي بالتحدث عن أجواء تنزانيا لباقي اللاعبين

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر من لاعبي الأهلي التحدث مع زملائهم عن أجواء اللعب في تنزانيا خاصة أن الفراعنة سيواجهون أصحاب الأرض على نفس الملعب الذي استضاف لقاء الشياطين الحمر ويانج أفريكانز.

وسينزل المنتخب في نفس فندق الإقامة الذي مكث فيه الأهلي خلال رحلته إلى تنزانيا التي انتهت بالتعادل مع يانج 1-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا يوم 4 يونيو المقبل في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 التي ستقام في الجابون.

ويكفي منتخب مصر التعادل أو حتى الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف لكي يؤكد موقعه في النهائيات.

وفاز الفراعنة على تنزانيا في لقاء الذهاب 3-صفر على استاد برج العرب في الإسكندرية.